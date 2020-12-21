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“الصحة العالمية”: السلالة الجديدة لكورونا ليست خارج السيطرة

منذ 47 دقيقة
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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اعلنت منظمة الصحة العالمية ان “السلالة الجديدة لكورونا ليست خارج السيطرة”.

في سياق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، “رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس “كورونا”، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة”.

وحذرت الخبيرة الأمريكية المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في حديث مع هيئة البث البريطانية “بي بي سي”، من أن “السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي”، مؤكدة أن “الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة”.

وشددت على “ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة”، موضحة أنه “كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه”، كما أبدت فان كيرخوف قلق منظمة الصحة العالمية إزاء ظهور سلاسل جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.

وكانت صحيفة “التلغراف” البريطانية، قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، “استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أسهل قدرة على الانتشار”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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