الصحة العالمية: المنظمة تتابع أكثر من 300 متحور لفيروس أوميكرون

رغم انحسار أعداد الإصابات ورفع غالبية الدول التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحورات فيروس كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة وتثير قلقاً دولياً.

وأضافت المنظمة في تغريدة على تويتر، الأربعاء، أن لجنة الطوارئ بشأن كوفيد 19 اجتمعت الأسبوع الماضي لمناقشة الوضع العالمي، مشيرة إلى أن المنظمة تتابع أكثر من 300 متحور لفيروس أوميكرون.

كذلك أوضحت أن اللجنة شددت على الحاجة إلى تعزيز المراقبة وتسهيل الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات لمن هم أكثر عرضة للخطر، ولجميع البلدان لتحديث خطط التأهب والاستجابة الوطنية الخاصة بها.

