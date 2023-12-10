الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية: الهجمات على مرافق الرعاية الصحية لا تزال مستمرة في غزة

منذ 19 دقيقة
المستشفى الإندونيسي في غزة (رويترز)

المستشفى الإندونيسي في غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية لا تزال مستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضافت المنظمة في بيان على فيسبوك، مساء السبت 9\12\2023، أن مستشفى العودة في شمال القطاع لا يزال محاصرا منذ الخامس من ديسمبر /كانون الأول، مشيرة إلى أن اثنين من العاملين الصحيين قتلا بالرصاص أثناء عملهما داخل المستشفى.

كما عبرت المنظمة عن “القلق البالغ بشأن السلامة الفورية للمرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المتبقين في مستشفى العودة، وكذلك بشأن سلامة المرافق الصحية والموظفين والمرضى في جميع أنحاء قطاع غزة”.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي والحماية النشطة للمدنيين والرعاية الصحية”، مطالبة “بوقف إطلاق النار الآن”.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الاسـرائيلية استهدفت المستشفى الميداني الأردني بخان يونس بقذيفة وتسبب ذلك بأضرار وتلف في محتويات المستشفى.

في الأثناء قال المركز الفلسطيني للإعلام عبر تليغرام، الأحد، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وفيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء أمس السبت 9\12\2023 ارتفاع حصيلة شهداء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول إلى 17700، فضلا عن إصابة 48780 آخرين.

وحذرت من أن الجرحى “يُتركون حتى الموت في شمال القطاع، بسبب حصار إسرائيل للمستشفيات”.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

جيش الإحتلال بالضفة الغربية
غزة تحت النار
اقتحامات متفرقة بالضفة الغربية.. وقصف منزلين بالصواريخ الحارقة في طوباس
البحر الأحمر
غزة تحت النار
البحرية الفرنسية تقول إنها أسقطت مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر
وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر
غزة تحت النار
صور.. وصول المجموعة الثانية من جرحى غزة للعلاج في قطر

الأكثر قراءة

منطقة الشرق الأوسط
هل نضجت خرائط الشرق الأوسط الجديد؟!
صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي
غزة تحت النار
فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل
قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية
غزة تحت النار
فيديو عن قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية لم تصمد أمام مقاتلي القسام