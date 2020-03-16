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الصحة العالمية: انتشار “كبير” لفيروس كورونا واجراءات بعض الدول غير كافية

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن عدد الوفيات الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أنحاء العالم، يفوق ما جرى تسجيله في الصين.

وأوضحت المنظمة الدولية، خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوفاء، أنها رصدت انتشارا وصفته بالكبير لفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى الآن لأجل تطويق الوباء ما زالت غير كافية.

وحثت المنظمة، الدول على تكثيف إجراء الفحوص للحالات التي يشتبه في أن تكون حاملة لفيروس (كوفيد 19).

ويأتي هذا التطور اللافت، وسط انحسار الوباء العالمي في الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، أواخر العام الماضي، بينما ينتشر الفيروس بشكل سريع في مناطق أخرى مثل أوروبا.

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الصومال تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

ويوم الاثنين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة و14 وفاة، بينما تجاوز عدد من تعافوا بشكل تام 67 ألفا.

وما زالت الصين أكثر دولة متأثرة بالعدوى حتى الآن، إذ سجلت البلاد 80 ألف إصابة وما يزيد عن 3 آلاف وفاة، لكن عدد الإصابات اليومي تراجع بشكل ملحوظ.

في المقابل، تسجل دول أخرى مئات الإصابات في اليوم الواحد، وبلغ عدد المصابين في إيطاليا أكثر من 24 ألفا فيما تجاوز الرقم 6 آلاف في ألمانيا و3 آلاف في الولايات المتحدة.

وأصبحت إسبانيا رابع أكثر الدول في عدد الإصابات بالفيروس في العالم، متجاوزة كوريا الجنوبية، مما دفعها لدراسة إغلاق حدودها.

وسجل البلد الأوروبي حوالى ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 297 الاثنين بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

وتشير الإحصائيات إلى تسجيل 174036 إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى الآن، في بلغت الوفيات 6685 حالة، وشفي من الوباء 77842.

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