الأربعاء 18 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 22 ديسمبر 2021 |
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“الصحة العالمية”: انخفاض معدل الوفيات جراء “كورونا”بنسبة 9% خلال أسبوع

منذ 7 ساعات
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض معدل الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الأخير بنسبة 9% والإصابات الجديدة بنسبة 2%.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع من 13 إلى 19 ديسمبر بلغ 4 ملايين و177 ألفا و622 حالة، وعدد الوفيات 44616 حالة.

ومن الإصابات الجديدة تم تسجيل 63% في أوروبا، إضافة إلى 60% من الوفيات.

وسجلت المنظمة ارتفاعا ملموسا للإصابات نسبته 53%، والوفيات 15% في إفريقيا.

وارتفع عدد الإصابات بنسبة 12% في منطقة غربي المحيط الهادئ مع انخفاض الوفيات بنسبة 6%.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بنسبة 3% والوفيات الجديدة بنسبة 7% في أوروبا، وفي أمريكا انخفضت الإصابات 10% والوفيات 15%، وفي منطقة شرقي المتوسط انخفضت الإصابات بنسبة 12% والوفيات بـ 12% أيضا.

وبالنسبة للدول، تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة خلال الأسبوع في الولايات المتحدة (725 ألفا و750 حالة) وبريطانيا (507 آلاف و984 حالة) وفرنسا (358 ألفا و175 إصابة) وألمانيا (283 ألفا و673 إصابة).

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