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الصحة العالمية: انخفاض وفيات كوفيد-19 عالميا باستثناء أوروبا

17 - نوفمبر - 2021
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن أوروبا المنطقة الوحيدة في العالم التي زاد فيها معدل الوفيات من جراء كوفيد-19، الأسبوع الماضي، وأشارت كذلك إلى زيادة في الإصابات هناك، بينما تراجعت الحالات الجديدة في الشرق الأوسط.

وذكرت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأسبوعي عن الوباء، الذي صدر الثلاثاء، أن وفيات كوفيد-19 في جميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا، ظلت مستقرة أو منخفضة، وبلغ مجموعها 50 ألفا في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن الوفيات في أوروبا ارتفعت بنسبة 5 في المئة، مما يجعلها المنطقة الوحيدة التي شهدت هذه الزيادة.

ومن بين 3.3 مليون إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها، جاء 2.1 مليون من أوروبا. واستمرت الإصابات في الارتفاع للأسبوع السابع على التوالي في 61 دولة تحسبها منظمة الصحة العالمية في منطقتها الأوروبية، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الحالات داخل أوروبا كان في روسيا وألمانيا وبريطانيا.

وقالت المنظمة إن الإصابات تتراجع في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا منذ يوليو.

ووصفت المنظمة العالمية في وقت سابق أوروبا بأنها “بؤرة الوباء”، وحذرت من أنه قد يكون هناك 500 ألف حالة وفاة أخرى بحلول يناير، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

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