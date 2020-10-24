الصحة العالمية بشأن كورونا : الشهور المقبلة “صعبة للغاية”

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، رغم الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول للحد من تفشي الفيروس .

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي “في منعطف حرج” مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي، الجمعة: “الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية وبعض الدول على طريق خطر. الكثير من الدول تشهد زيادة متسارعة في الحالات،” ودعا للتحرك السريع.

من جانبها، ذكرت خبيرة المنظمة المسؤولة عن شؤون فيروس كورونا، ماري فان كيركوف، أن المنظمة سجلت نحو 445 ألف حالة كورونا جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ونحو نصفها كان من أوروبا

وأضافت أنه في العديد من المدن في أنحاء أوروبا، “سيتم الوصول لأقصى قدرة استيعابية في وحدات الرعاية المركزة خلال الأسابيع المقبلة.”

وتتعرض أنظمة المستشفيات في أوروبا لخطر الانهيار تحت وطأة تزايد أعداد المصابين بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، مما وضع “القارة العجوز” مجددا في أتون الجائحة العالمية.

وبعد أن عادت حالات الإصابة للزيادة المطردة، رغم السيطرة عليها إلى حد كبير بعمليات عزل عام غير مسبوقة في مارس وأبريل، عبرت سلطات الدول الأوروبية من بولندا شرقا وحتى البرتغال غربا عن قلقها المتنامي من الأزمة الطاحنة التي تواجه البنية التحتية الصحية.