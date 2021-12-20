الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة كورونا في 2022

عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، عن أمله في أن يكون 2022 “عام نهاية وباء كوفيد-19”.

وقال مدير المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية من مقر المنظمة بجنيف: “يجب أن يكون 2022 هو العام الذي ننهي فيه الوباء”.

ومع اقتراب أعياد نهاية العام، قال المسؤول الدولي إن من الأفضل إلغاء الفعاليات “الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلا من الاحتفال الآن والحزن لاحقا”.

وأضاف “هناك الآن دليل ثابت على أن المتحور الجديد “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع بكثير من متغير “دلتا””. وقال: “من المرجح أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يصابوا مجددا بكوفيد-19”.

وبدأ “أوميكرون” بالانتشار في العديد من دول العالم، خلال الأسبوعين الماضيين، ويعتقد الخبراء أنه سيكون المتحور السائد حول العالم في غضون أسابيع قليلة.

وكان العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، قد حذر من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا “ينتشر” في كل أنحاء العالم، في حين بدأت أوروبا فرض القيود لمكافحة الفيروس الذي يتفشى فيها بشكل متسارع.

وقال فاوتشي -وهو مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية- لشبكة “سي إن إن” (CNN)، إن “هذا الفيروس غير عادي”، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا و”سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء”.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.