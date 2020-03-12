الصحة العالمية تؤكد: وباء “كورونا” قابل للسيطرة

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس كورونا على الرغم من تحوله إلى وباء عالمي يمكن السيطرة عليه إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأعرب مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس للدبلوماسيين في جنيف عن قلقه من إجراءات بعض البلدان قائلاً: “نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه”.

وكان غيبريسوس أعلن مساء الأربعاء، أن “كوفيد 19” أضحى وباء عالمياً، مضيفاً أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

كما قال للصحافيين في جنيف “يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة. لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا”.

الإصابات سترتفع

إلى ذلك، أوضح المدير العام للمنظمة الأممية أن “توصيف الوضع على أنه جائحة لا يغيّر تقييم الخطر الذي يشكله كورونا. هذا الأمر لا يغيّر ما تقوم به منظمة الصحة العالمية، كما لا يغيّر ما يتعيّن على الدول القيام به”. وأضاف أن عدد الإصابات والوفيات والدول المتأثرة سيزداد “في الأيام والأسابيع المقبلة”، مجدّداً دعوته إلى البلدان للتحرك من أجل “احتواء” الوباء الذي تخطّت وفياته أربعة آلاف شخص.

كما شدد على “ضرورة اعتماد مقاربة أكثر تشدداً”، مطمئناً في المقابل إلى أن هذه الجائحة “يمكن السيطرة عليها”.

إيطاليا وإيران في الواجهة

في حين قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، مايكل راين، أمس أيضاً، إن إيران وإيطاليا هما في الواجهة و”تعانيان”، محذراً من أن دولاً أخرى ستصبح في وضع مماثل لوضعهما. وأوضح أنه “حالياً في إيران هناك نقص في أجهزة المساعدة على التنفس والأوكسجين”.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر في الصين انتشر في كل قارات العالم باستثناء أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية)، وهو يعرقل الحياة اليومية والدورة الاقتصادية في عدد متزايد من الدول.