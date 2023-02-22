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الصحة العالمية تتحرك لمساعدة سوريا بعد الزلزال

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - فبراير - 2023 6:14 مساءً
من سوريا (فرانس برس)

من سوريا (فرانس برس)

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قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنها تستفيد من توقف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بسهولة أكبر في الدولة التي مزقتها الحرب بعد الزلازل المدمرة.

وأفاد ريك برينان، مدير قسم عمليات الطوارئ لمنطقة شرق المتوسط بالمنظمة، في إفادة صحفية “منظمة الصحة العالمية تتحرك بسرعة كبيرة الآن مع شركائنا للاستفادة من هذا التوقف المؤقت في العقوبات. لقد بدأنا بالفعل في طلب المعدات والإمدادات، ونعمل مع شركاء الأمم المتحدة على نهج جماعي للاستفادة من التوقف”.

وتقول الأمم المتحدة إن أنباء وردت عن مقتل أكثر من 4500 شخص وإصابة 8300 في شمال غرب سوريا جراء الزلزال. ووقعت أغلب الإصابات في هذا الجزء من سوريا التي تمزقها الحرب الأهلية منذ عام 2011.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق إن المستشفيات في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة تعرضت لقصف متكرر في الحرب، مشيرا إلى تعرض أكثر من 60 منشأة طبية للقصف على مدى ستة أشهر في منطقة إدلب في عام 2019، فيما يبدو أن القوات الموالية للحكومة استهدفتها عن عمد، على حد قوله حينذاك.

    المصدر :
  • رويترز

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