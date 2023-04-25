الصحة العالمية تحذر.. خطر بيولوجي كبير يهدد السودان

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان اليوم الثلاثاء إن هناك “خطرا بيولوجيا كبيرا” بعد سيطرة أحد طرفي القتال في السودان على مختبر.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو، قال نعمة سعيد عابد إن 459 شخصا على الأقل قتلوا جراء المعارك في السودان وأصيب 4072.

من جانبه، أكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء، أن المكتب اضطر إلى تقليص بعض أنشطته في مناطق من السودان بسبب القتال العنيف.

ولقي ما لا يقل عن خمسة من العاملين في مجال الإغاثة في السودان حتفهم منذ اندلاع القتال في 15 أبريل نيسان، وعلقت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة أنشطتهما بعد سقوط قتلى من بين موظفيهما.

وأضاف المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية ينس لايركه “في المناطق التي أدى فيها القتال العنيف إلى إعاقة عملياتنا الإنسانية، اضطررنا إلى تقليص وجودنا”.

وتابع “لكننا ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدة لشعب السودان”.

وقال إن فريق قيادة المكتب لا يزال في السودان للإشراف على العمليات، موضحا أنهم سيقودون العمليات الإنسانية من بورتسودان.

وفي الإفادة نفسها، قال ممثل للجنة الدولية للصليب الأحمر إن بعض العائلات في الخرطوم محاصرة داخل منازلها منذ ثمانية أيام. وحث الدول الأخرى على مواصلة الضغط على السودان للتوصل إلى “حل طويل الأمد” بعد إجلاء الأجانب.