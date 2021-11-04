الصحة العالمية تحذر من تسجيل نصف مليون وفاة جديدة بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وتيرة انتقال فيروس كورونا في أوروبا “مقلقة جدا”، محذرة من أن المنطقة الأوروبية قد تسجل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فبراير المقبل.

وقال هانز كلوغ، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي إن “الوتيرة الحالية لانتقال كوفيد-19 عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية”.

وأوضح أنه “إذا استمر المسار العالمي على ما هو عليه، فإنه سيتم تسجيل نصف مليون حالة وفاة جديدة بالفيروس بحلول فبراير 2022”.

يذكر أن الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية يمتد على 53 دولة ومنطقة ويضم عدة دول في آسيا الوسطى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية “كوفيد 19” جائحة، في 11 مارس/ آذار 2020 بعد اكتشاف المرض لأول مرة في وسط الصين أواخر عام 2019.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 38 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 248 مليونا وما يقارب من 855 ألف إصابة، تعافى منها 225 مليونا وأكثر من 464 ألف مريض.