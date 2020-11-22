استمع لاذاعتنا

“الصحة العالمية” تحذر من موجة كورونا ثالثة في أوروبا

منذ 43 دقيقة
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

حذر ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، اليوم الأحد، من موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام 2021.

وأشار نابارو إلى احتمالية موجة ثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية، إذا ما كررت الحكومات “تقاعسها عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية”.

وقال “لم تعمل الحكومات على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف، بعد السيطرة على الموجة الأولى”.

وأضاف الطبيب البريطاني “الآن نواجه الموجة الثانية، وإذا لم تعمل الحكومات على تجهيز البنية التحتية اللازمة، فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل”.

جدير بالذكر أن أوروبا شهدت انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا، حيث سجلت ألمانيا وفرنسا معا، يوم أمس السبت، ارتفاعا بواقع 33 ألف إصابة كورونا، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف حالات الإصابة بالفيروس يوميا، بينما سجلت تركيا رقما قياسيا بلغ 5532 إصابة جديدة، وذلك بحسب “رويترز”.

    المزيد من أخبار العالم

    العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
    العاهل السعودي يدعو للتصدي إلى التغير المناخي
    الشرطة الأمريكية - أرشيفية
    إطلاق نار في ولاية نبراسكا الأمريكية ومقتل شخصين على الأقل
    الجنرال أنغوس كامبل
    بعد تقرير عن سلوك جنوده في أفغانستان… الجيش الأسترالي يتعهد بإجراء تغييرات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شارل جبور
    شارل جبور لـ”سؤال محرج”: سعد الحريري رجل تسويات… تركيبته “تحب” التنازلات والمساومات
    كورونا
    هذه المادة إذا لم تتوفر في الدول لن يحصلوا على اللقاح
    بات معظم سكان دول العالم يستخدم الأقنعة والقفازات للوقاية من فيروس كورونا
    تحديد أكثر الشعوب مقاومة للفيروسات التاجية