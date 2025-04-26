الصحة العالمية تحذر من نفاد الإمدادات الطبية في غزة

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الإمدادات الطبية في غزة على وشك النفاد، موضحا أن “16 شاحنة تابعة للمنظمة تنتظر السماح لها بالدخول” إلى القطاع المحاصر.

وقال غيبريسوس في منشور على منصة “إكس” مساء الجمعة: “وصلنا إلى لحظة عصيبة وقاتمة في غزة”.

وتابع: “نفدت إمدادات برنامج الأغذية العالمي الغذائية داخل القطاع، رغم وجود غذاء في ممرات الإغاثة يكفي لإطعام مليون شخص، لكنها لا تصل إلى المحتاجين”.

والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نفاد مخزونه الغذائي “بالكامل” في غزة بسبب عدم دخول أي مساعدات منذ 7 أسابيع بسبب الإغلاق الإسرائيلي للمعابر في واقعة تمثل “أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، ما يفاقم الأوضاع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلا”.

وقال البرنامج إن “أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية – تكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر – جاهزة للدخول إلى غزة فور فتح المعابر”.

وأوضح غيبريسوس أن “الأمر نفسه ينطبق على الإمدادات الطبية التي تنفد، بينما تنتظر 16 شاحنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية الدخول” إلى القطاع.

وشدد على أنه “يجب إنهاء الحصار المفروض على المساعدات التي تعتمد الأرواح عليها”.

ويعتمد قطاع غزة، البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تمامًا منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون، بعد استئناف عملياتها العسكرية.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.