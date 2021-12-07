الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية تحسم الأمر بشأن لقاح كورونا "الإجباري"

7 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2021 4:03 مساءً
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا يجب أن يبقى حلا أخيرا.

واعتبر الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تنظر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى “حلا أخيرا”، وفق ما ذكر المدير الإقليمي هانز كلوغه، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.

وفي ظل تفشي جائحة كورونا، دعا كلوغه إلى حماية أفضل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، وهي الفئة العمرية الأكثر تضررا حاليا.

وجاء حديث الصحة العالمية بعد أيام من دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة مسألة فرض التطعيم ضد فيروس كورونا بصورة إجبارية.

وتسعى دول العالم، ومن بينها الدول الأوروبية إلى فرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور “أوميكرون”، التي تثير القلق بسبب ما يعتقد بقدرتها على التفشي السريع.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، “كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض الأخطار” فيما يتعلق بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “ما زالت لدينا أسئلة أكثر من الأجوبة بشأن تأثير المتحور أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض وفعالية الفحوص والعلاجات واللقاحات”.

وأضاف أنه من المفهوم أن الدول تريد حماية مواطنيها “ضد متحور لم نفهمه بالكامل بعد”، ومع ذلك يخشى أن يكون تعليق السفر غير عادل، داعيا إلى “أن تكون الاستجابة العالمية هادئة ومنسقة ومتماسكة”.

وكانت النمسا أولى الدول الأوروبية التي أعلنت تلقي اللقاح إلزاميا لكل مواطنيها، اعتبارا من فبراير المقبل.

    المزيد من أخبار العالم

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    للمرة الأولى.. أوكرانيا تستخدم بنجاح الأسلحة الغربية ضد روسيا
    العثور على جثتي فتاتين سعوديتين في أستراليا.. ماذا في التفاصيل؟
    عناصر من طالبان
    طالبان تفرج عن 5 بريطانيين معتقلين منذ أشهر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    الطاقة الشمسية
    مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية