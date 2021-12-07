الصحة العالمية تحسم الأمر بشأن لقاح كورونا "الإجباري"

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا يجب أن يبقى حلا أخيرا.

واعتبر الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تنظر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى “حلا أخيرا”، وفق ما ذكر المدير الإقليمي هانز كلوغه، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.

وفي ظل تفشي جائحة كورونا، دعا كلوغه إلى حماية أفضل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، وهي الفئة العمرية الأكثر تضررا حاليا.

وجاء حديث الصحة العالمية بعد أيام من دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة مسألة فرض التطعيم ضد فيروس كورونا بصورة إجبارية.

وتسعى دول العالم، ومن بينها الدول الأوروبية إلى فرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور “أوميكرون”، التي تثير القلق بسبب ما يعتقد بقدرتها على التفشي السريع.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، “كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض الأخطار” فيما يتعلق بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “ما زالت لدينا أسئلة أكثر من الأجوبة بشأن تأثير المتحور أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض وفعالية الفحوص والعلاجات واللقاحات”.

وأضاف أنه من المفهوم أن الدول تريد حماية مواطنيها “ضد متحور لم نفهمه بالكامل بعد”، ومع ذلك يخشى أن يكون تعليق السفر غير عادل، داعيا إلى “أن تكون الاستجابة العالمية هادئة ومنسقة ومتماسكة”.

وكانت النمسا أولى الدول الأوروبية التي أعلنت تلقي اللقاح إلزاميا لكل مواطنيها، اعتبارا من فبراير المقبل.