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الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بِشأن جدري القردة في أوروبا

منذ ساعة واحدة
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دعت منظمة الصحة العالمية الجمعة الواقع في 1 تمنظمة الصحة تحث أوروبا على تحرك عاجل لتطويق جدري القردة، أوروبا إلى تحرك “عاجل” لأجل الحد من تزايد عدد المصابين بمرض جدري القردة، بينما تواجه عدة دول عقبات في إجراء الفحوص.

ويأتي تحذير منظمة الصحة العالمية، بينما تتزايد الإصابات المؤكدة بجدري القردة في عشرات الدول حول العالم، وسط مخاوف من تفاقم الوضع.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، فيما قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه قلق للغاية من تفشي المرض.

ورغم أن الفيروس متوطن في أجزاء من إفريقيا، إلا أن موجة التفشي الحالية وصلت إلى دول لا ينتشر فيها هذا الفيروس عادة، وهو ما يثير مخاوف من أنه قد يصبح أكثر انتشارا.

ويشهد الطلب على اللقاح تزايدا، ففي الأسبوع الماضي، بدأت عيادة في نيويورك في طرح اللقاح وسرعان ما نفدت الجرعات المتاحة.

وفي السابق، كان المسؤولون الصحيون الأميركيون يركزون على تقديم اللقاح لأفراد يكونون على اتصال مباشر بحالات إصابة مؤكدة بجدري القردة.

وستعمل الاستراتيجية الجديدة في الولايات المتحدة على توسيع ذلك النطاق ليشمل حالات التعرض المفترض لمصابين، حسبما ذكرت جنيفر ماكيستون المسؤولة في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال مسؤولون حكوميون إن هدف المرحلة الأولية من الاستراتيجية هو إبطاء انتشار المرض.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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