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الصحة العالمية تزفّ بشرى بشأن الجائحة.. هل اقتربت النهاية؟

منذ 9 دقائق
كورونا

كورونا

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس ادهانوم غيبريوسوس” أنّ العالم أقرب منه في أي وقت مضى للقضاء على جائحة كورونا التي حصدت أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية عام 2019.

وأكّد غيبريوسوس خلال مؤتمر صحفي: “في الأسبوع الماضي، تراجع عدد الوفيات أسبوعيًا جراء فيروس كورونا إلى أدنى مستوى له منذ آذار عام 2020. لم نكن يومًا بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة”.

وقال مدير المنظمة للصحفيين: “لم نكن قط في وضع أفضل من هذا الوضع لإنهاء الوباء.. لم نصل بعد، لكنّ النهاية تلوح في الأفق”.

في السياق، دعا غيبريسوس العالم الى اغتنام الفرصة لإنهاء الوباء، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكانت المنظمة قد أعلنت قبل أيام، استمرار تراجع عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بالوباء تقريبا في كل أنحاء العالم فيما وصفته “بتراجع مرحّب به”.

كذلك، أوضحت المنظمة أن 4.5 مليون حالة جديدة سُجّلت الأسبوع الأخير من آب، بتراجع 16 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه.

وتراجعت الوفيات أيضًا بنسبة 13 في المئة، أي حوالي 13500 وفاة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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