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“الصحة العالمية” تشكر السعودية على دورها في مكافحة كورونا

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، شكرها للمملكة العربية السعودية؛ لدورها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ونقلها إمدادات المنظمة الحيوية الخاصة بالفيروس جوا إلى اليمن.

وقالت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها في ”تويتر“، اليوم: ”شكر خاص للمملكة العربية السعودية التي نقلت إمدادات @WHO الحيوية الخاصة بـ #COVID19 جوا إلى #اليمن”.

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وأضافت: ”تشمل الشحنة معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين واختبارات الفحص المختبري في عدن وصنعاء، وأيضا أدوية الصدمة ومستلزمات لدعم الاستجابة المستمرة للأزمة. #الصحة_للجميع_وبالجميع“.

وردّ السفير السعودي محمد آل جابر على تغريدة منظمة الصحة العالمية قائلا: ”شكرا لكم ولكل جهود العاملين في @WHO والمنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن. المملكة بتوجيهات سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين أدامه الله وسمو #ولي_العهد حفظه الله، مستمرة في دعم اليمن في كل المجالات، ومنها مواجهة #COVIDー19 من خلال منظمات الأمم المتحدة و @KSRelief و@SaudiDRPY“.

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