الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية تعلن انتصار الصين على الملاريا

30 - يونيو - 2021
علم الصين

علم الصين

A A A
طباعة المقال

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الصين دولة خالية من مرض الملاريا، مهنئة إياها بهذا النجاح الذي وصفته بالمأثرة الرائعة.

وقالت في بيان امس: “بعد جهود استمرت 70 عاما حصلت الصين من منظمة الصحة العالمية على شهادة تؤكد أنها خالية من الملاريا، الأمر الذي يعد مأثرة رائعة لبلاد أبلغت سنويا في الأربعينيات من القرن الـ20 بتسجيل 30 ألف إصابة بهذا المرض”.

قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس: “نهنئ اليوم شعب الصين بتخلص البلاد عن الملاريا. هذا النجاح تم اكتسابه بثمن عمل كبير وتحقق بعد عقود من الإجراءات المستهدفة والممنهجة”.

شدد تيدروس على أن الصين “تنضم إلى عدد متزايد من الدول التي تظهر للعالم أن المستقبل الخالي من الملاريا هدف واقعي”.

أشارت المنظمة إلى أن الصين أصبحت بالتالي أول دولة في غرب منطقة المحيط الهادئ تحصل على مثل هذه الشهادة منذ 30 عاما”.

ويتطلب الحصول على هذه الشهادة عرض أدلة تؤكد عدم رصد أي سلسلة محلية لانتقال المرض في كافة أراضي البلاد على مدار 3 سنوات متتالية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

    المزيد من أخبار العالم

    الهجرة غير شرعية - تعبيرية
    غرق 16 شخصا إثر انقلاب سفينة تقل مهاجرين قبالة جزر البهاما
    آثار القصف الروسي على أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مقتل مواطن كندي في أوكرانيا
    الدولار
    العالم يترقب.. ماذا سيحمل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء القادم؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن