الأثنين 28 رمضان 1442 ﻫ - 10 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية تعلن بشرى سارة بشأن كورونا

منذ 7 دقائق
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن العالم يشهد تباطؤا في عدد إصابات ووفيات كوفيد-19.

وأكدت أن هذا الأمر يأتي مع انخفاضات في معظم المناطق لا سيما الأمريكتين وأوروبا وهما أكثر منطقتين تضررتا من الجائحة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة: “لكنه لا يزال تباطؤا غير مقبول مع تسجيل أكثر من 5.4 مليون حالة كوفيد-19 و90 ألف وفاة تقريبا الأسبوع الماضي”.

وشددت المنظمة على أن سلالة (بي.617.1) من فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في الهند صُنفت على أنها مصدر قلق عالمي.

وقالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 خلال إفادة صحفية: “نصنفها على أنها سلالة تبعث على القلق على المستوى العالمي.. هناك بعض المعلومات المتاحة التي تشير إلى زيادة في مستوى العدوى”.

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى منتصف اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين واكثر من 307 آلاف وفاة، فيما تقترب حصيلة الإصابات الاجمالية من 159 مليونا، تعافى منهم 137 مليونا ونحو 460 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 649 ألف و175 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,221 حالة وفاة.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الإسرائيلي- أرشيفية
    الجيش الإسرائيلي يبدأ تنفيذ هجمات قوية على قطاع غزة
    أحد مطارات السعودية
    تعرف إلى الفئات المستثناة من إجراءات الحجر الصحي في السعودية
    عناصر من قوات النظام السوري- أرشيفية
    سوريا.. مقتل وإصابة 25 عنصرا من قوات النظام بانفجار حقل ألغام لداعش

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لحظة نقل الفتاة في سيارة الإسعاف
    فيديو مروّع من مصر.. ابنته تأخرت دقائق فرماها من الطابق الثالث!
    دار الفتوى
    دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب الثلاثاء
    بريطانيا تحظر معدات 5G من هواوي
    تسريبات جديدة تكشف مميزات هاتف هواوي المرتقب “P50Pro”