الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
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الصحة العالمية تعمل على خطة لإخلاء مرضى وموظفي مستشفى الشفاء

منذ 4 دقائق
مشهد من داخل مستشفى الشفاء بعد انقطاع التيار الكهربائي

مشهد من داخل مستشفى الشفاء بعد انقطاع التيار الكهربائي

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ذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن اليوم الأربعاء، أن “عددا من الشركاء بمن فيهم منظمة الصحة العالمية يبحثون بشكل عاجل إمكان إجلاء المرضى والطاقم الطبي في مستشفى الشفاء في غزة”.

كما وأكدت السلطات الصحية الفلسطينية أن “هناك صعوبة متزايدة في الحصول على أرقام دقيقة للشهداء والمصابين في غزة بسبب انهيار المستشفيات والنظام الصحي في أجزاء من القطاع الذي تحاصره إسرائيل”.

لكن الوزارة قالت إنه مع “توغل القوات الإسرائيلية في عمق قطاع غزة وتدهور البنية التحتية للاتصالات، انقطع الاتصال بالمستشفيات وأصبح الجمع المنهجي للبيانات أكثر صعوبة”.

وأضافت في بيان: “لليوم الرابع على التوالي تواجه الوزارة تحديات في تحديث أعداد الضحايا بسبب انهيار الخدمات والاتصالات في مستشفيات الشمال”.

    المصدر :
  • رويترز

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