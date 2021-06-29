الصحة العالمية تكشف آخر تطورات متحور دلتا من كورونا

لازالت سلالة دلتا من فيروس كورونا تمثل تحديا كبيرا في مواجهة الواباء الذي أصاب أكثر من 182 مليون شخص حول العالم.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن المنظمة لم تحصل بعد على معلومات حول زيادة معدل الوفيات بسبب الإصابة بمتغير “دلتا” لفيروس “سارس كوف 2″، وأنه ما زال يخضع للبحث.

وأوضحت فوينوفيتش في تعليق لها بهذا الشأن: “في الوقت الحالي، من المعروف أنه تم اكتشاف متغير دلتا في أكثر من 90 دولة، بما في ذلك روسيا”. عُرف “دلتا” لأول مرة في الهند.

وأضافت أن هذا المتغير أظهر أنه يتميز بقدرة متزايدة على الانتشار، ولم تحصل منظمة الصحة العالمية بعد على معلومات حول زيادة معدل الوفيات بسبب الإصابة به، ولكن ما زال هذا المتغير قيد البحث، لأنه ينتشر في جميع أنحاء العالم .

وحذرت فوينوفيتش، من أنه على أي حال، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المزيد من حالات الإصابة بالمرض تعني المزيد من عدد المرضى في المستشفيات.

منوهة بأن ذلك يزيد من حجم الأعباء التي يتحملها العاملون في المجال الطبي ونظام الرعاية الصحية، وهذا ما يزيد بدوره من مخاطر الوفاة.

في وقت سابق، حثت منظمة الصحة العالمية، كل الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا على الاستمرار في ارتداء الكمامات ومراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، والتقيد بالتدابير الاحترازية، بسبب انتشار متغير “دلتا” المتحور سريعا في جميع أنحاء العالم.

في إسرائيل على سبيل المثال، دعت السلطات الصحية، إلى ضرورة عودة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد تسجيل سلسلة من الإصابات بمتغير “دلتا” لدى الأشخاص البالغين الذين تم تطعيمهم بجرعتين من لقاح “فايزر”.