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الصحة العالمية تكشف عن موقفها بشأن تطبيق نظام طلب جوازات التطعيم

14 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2021 7:10 مساءً
العديد من الدول بدأت في استخدام جواز سفر كورونا الرقمي

العديد من الدول بدأت في استخدام جواز سفر كورونا الرقمي

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كشفت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن موقفها بشأن تطبيق نظام طلب جوازات التطعيم في المطارات خلال السفر والتنقل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن منظمة الصحة العالمية تنظر في طلب جوازات سفر تؤكد التطعيم ضد كورونا كشرط مسبق للتمييز في السفر نظرًا لنقص اللقاحات في بعض المناطق، لكنها تعتقد أنه يمكن النظر في هذا الإجراء عندما تزداد تغطية اللقاح.

وقال أدهانوم: “لا نريد استخدام جوازات سفر اللقاح كشرط مسبق للسفر بسبب الافتقار إلى المساواة في أخذ اللقاحات. ستكون أداة للتمييز، ولن تساعد. لذلك، في هذا الوقت، لا يمكن استخدامها … خاصة إذا كانت شرطًا للسفر. ولكن في المستقبل عندما تزداد تغطية اللقاح عالميًا، يمكن النظر في ذلك، ولهذا السبب نساعد البلدان التي تعمل على جوازات سفر اللقاحات حتى نتمكن من الحصول على نظام موحد”.

وجواز سفر اللقاح هو وثيقة تُثبت تلقيك لجرعتين من أحد التطعيمات المعتمدة، أو أنّك سبق أن أُصبت بالوباء وتعافيت منه، ما يعني أنك صرت مُحصَّنا ضد الإصابة مجددا بنسبة كبيرة.

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