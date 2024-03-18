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الصحة العالمية تُبدي قلقها إزاء الوضع في مستشفى الشفاء" شمال غزة

منذ 9 ثواني
مدخل مشفى الشفاء شمال غزة

مدخل مشفى الشفاء شمال غزة

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عبر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين 18 مارس/آذار 2024، عن قلقه بشأن مستشفى الشفاء في شمال غزة بعد مداهمة إسرائيلية له.

وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “لا ينبغي أن تكون المستشفيات ساحات قتال أبدا. نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في مستشفى الشفاء في شمال غزة، والذي يعرض الأطقم الصحية والمرضى والمدنيين للخطر”.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن العملية الإسرائيلية تسببت في سقوط قتلى ومصابين إلى جانب اندلاع حريق، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن قيادات بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تختبئ به.

    المصدر :
  • رويترز

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