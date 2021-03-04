"الصحة العالمية" تُحذر أوروبا من سلالات كورونا الجديدة

قال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، إن على الدول الأوروبية الحذر من السلالات الجديدة لفيروس كورونا، الأسرع انتشارا.

وقال هانس كلاوجي المسؤول بالمنظمة، ومقرها كوبنهاجن: “الأسبوع الماضي، ارتفعت حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا بنسبة 9% لتصل إلى أكثر من مليون، لينتهى بذلك انخفاض استمر لمدة ستة أسابيع في حالات الاصابة الجديدة”.

وأشار إلى أن أكثر من نصف البلاد في المنطقة وعددها 53 دولة سجلت ارتفاعات في حالات الاصابة الجديدة.

وقال: “علينا أن نحتوى تفشي الفيروس في كل مكان باستخدام ما نعلم أنه يؤدي لفائدة” مشيرا إلى اختبار وعزل وتعقب الحالات بالإضافة إلى الاستمرار في التطعيم.

ووفقا لمكتب منظمة الصحة، تم تسجيل السلالة، التي تم اكتشافها أول مرة في بريطانيا في 43 دولة بالمنطقة، وجرى رصد السلالة التي تم اكتشافها أول مرة في جنوب أفريقيا في 26 دولة، في حين سجلت 15 دولة حالات إصابة بسلالة تم رصدها في البرازيل واليابان.

وشدد “كلاوجي” على دور السيدات في نظام الرعاية الصحية بالمنطقة، حيث يمثلن 84% من فرق التمريض وأكثر من نصف الأطباء.

وأشار إلى أنه منذ خمسة أسابيع، كان أكثر من ثلثي المصابين بالفيروس من العاملين بمجال الرعاية الصحية وعددهم 3ر1 مليون شخص من السيدات.