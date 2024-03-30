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الصحة العالمية: حوالي 9 آلاف مريض بغزة بحاجة للعلاج في الخارج

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 30 - مارس - 2024 5:10 مساءً
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قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في غزة.

وحثت المنظمة الدولية إسرائيل على تسريع الموافقة على إجلاء المرضى وتمكين ذوي الحالات الحرجة من العلاج.

مشيرة إلى أنه تم حتى الآن نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح، بينهم 2198 جريحا.

إضافة إلى أن نحو 9 آلاف مريض في غزة بحاجة إلى نقلهم للخارج للحصول على خدمات طبية.

من ناحية أخرى، حث المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إسرائيل على السماح لقوافل الأغذية التابعة للمنظمة بالدخول إلى شمال غزة وفتح معابر برية إضافية لتسهيل إيصال المساعدات وسط تحذيرات دولية من حدوث مجاعة في القطاع.

ودعا لازاريني -في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس- دول العالم إلى زيادة الضغط من أجل تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى سكان قطاع غزة.

ووجه نداء لتك الدول لإعادة النظر في قراراتها بشأن تمويل الوكالة، مشددا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة، وحذر من استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من مليوني شخص، وقال إن القطاع أصبح مكانا مستحيلا للعيش الكريم.

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