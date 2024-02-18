الصحة العالمية: خروج مستشفى ناصر عن الخدمة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خروج مستشفى ناصر بغزة عن الخدمة تماما بعد حصار على مدى أسبوع وما أعقبه من اقتحام.

سبقت تلك التصريحات إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً كبيراً من طاقم مجمع ناصر الطبي بينما كانوا يؤدون عملهم.

ولم تكشف وزارة الصحة عن مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.

فيما لم ترد تفاصيل عن الأماكن التي تم قصفها في خان يونس، في ظل سعي إسرائيل لإحكام السيطرة عليها والانتقال إلى المرحلة التالية من عمليتها العسكرية في قطاع غزة بالتوجه جنوبا إلى رفح، بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.

وأفادت وكالة شهاب الفلسطينية اليوم الأحد بارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء السبت إلى أكثر من 50، وخلال الساعات الأولى من الصباح، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق دير البلح ورفح وخان يونس بقطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن قصفا إسرائيليا لمنزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أوقع سبعة قتلى بخلاف المصابين.

إلى ذلك، فتحت زوارق حربية إسرائيلية النار، وأطلقت قذائف مدفعية في بحر رفح وعلى شاطئها جنوب قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي استهدف مناطق شرق رفح بقصف عنيف.

وذكر تلفزيون فلسطين أن 66 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بوسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح يوم السبت.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن قصفا إسرائيليا لمنزل في مدينة غزة أوقع 7 قتلى بخلاف المصابين. وذكر المركز أن المنزل المستهدف يقع في حي الشيخ رضوان.

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل ما زالت تعتقل 12 شخصا من طواقمها، منهم سبعة اعتقلوا من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع.

وأبدت الجمعية قلقها على سلامة أفراد طواقمها المعتقلين، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنهم وتوفير الحماية لطواقم الجمعية العاملة في قطاع غزة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم يوم الخميس المجمع الطبي الذي أنشئ قبل ما يزيد على 60 عاما في قلب خان يونس بقطاع غزة، وتسبب انقطاع الكهرباء في المستشفى في وفاة ما لا يقل عن خمسة مرضى ممن بقوا في العناية المركزة يوم الجمعة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية إلى 28858 بالإضافة إلى 68677 مصابا.