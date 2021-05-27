الصحة العالمية: رصدنا سلالة كورونا الهندية في إيران ودولتين عربيتين

بعد الأنباء عن اصابات بالسلالة الهندية من كورونا في مصر، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير،أنه حتى الآن لم يتم رصد هذه السلالة، ولم تسجل أي حالة إصابة بها، كلام القصير جاء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة “MBC مصر” حيث أكدت أن السلالة الهندية متواجدة في إيران والمغرب والبحرين.

وعما أثير عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه جرى تداول هذا الخبر في وسائل الإعلام فقط، ولا يوجد أساس لصحته.

كما أكدت القصير، ضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحة أن الخوف الشديد قد يؤثر سلبيا في مواجهة الفيروس، لأن الخوف يتسبب بالتأثير على جهاز المناعة، وقالت إن الموجة الثالثة لكورونا في مصر ما زالت مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط، لافتة إلى أن مصر تزود المنظمة يوميا بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا، وذلك بحسب “اليوم السابع”