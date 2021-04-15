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الصحة العالمية: قارة أوروبا تجاوزت مليون حالة وفاة بكورونا

15 - أبريل - 2021
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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قالت منظمة الصحة العالمية إن قارة أوروبا تجاوزت مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وإن الوضع لا يزال “خطيرا”، حيث يجري تسجيل حوالي 1.6 مليون حالة إصابة جديدة كل أسبوع في القارة.

وأشار رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوغ، إلى أن مخاطر إصابة المصابين بكوفيد-19 بجلطات دموية تفوق بكثير مما هو بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون لقاح فيروس أسترازينيكا.

وأوضح أن نسبة وفيات كورونا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، والذين تم منحهم الأولوية في الحصول على اللقاحات، انخفضت إلى ما يقرب من 30% وهو أدنى مستوى في الوباء.

وأضاف: “في الوقت الراهن، فإن خطر الإصابة بجلطات دموية أعلى بكثير بالنسبة لشخص مصاب بكوفيد-19 منه بالنسبة لشخص حصل على لقاح أسترازينيكا”، مبينا أنه “ينبغي ألا يكون هناك شك في ذلك، لقاح أسترازينيكا فعال في الحد من الإصابة بالفيروس ومنع الوفيات”، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية توصي باستخدامه لجميع البالغين المؤهلين، وذلك بحسب AP

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