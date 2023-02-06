الصحة العالمية قلقة بشأن بعض المناطق التركية بعد الزلزال

قالت منظمة الصحة العالمية إنها قلقة بشأن مناطق في تركيا لم تصلها منها أنباء بعد الزلزال المميت الذي ضرب البلاد.

وقال متحدث باسم المنظمة لرويترز “السلطات الوطنية ستصب تركيزها على البحث والإنقاذ في الوقت الحالي”.

وأضاف “وبعدها سنتوقع حاجة متزايدة للعناية بالمصابين بالصدمات لعلاج المصابين ودعم المنظومة الصحية كاملة في المناطق المتضررة”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا إلى 912 قتيلا.

من جانبه، أعلن النظام السوري ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 326 قتيلا و1042 جريحا بمناطق سيطرته

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 وإصابة المئات إذ انهارت مبان في أنحاء المنطقة فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.