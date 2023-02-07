الصحة العالمية قلقة من عدم ورود معلومات بعد الزلزال

عبر مدير منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن قلق المنظمة على نحو خاص إزاء مناطق في تركيا وسوريا لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف “إننا قلقون على نحو خاص بشأن المناطق التي لم تردنا معلومات منها بعد … (تصور) الأضرار من إحدى الوسائل لاستنتاج الأماكن التي نحتاج لتركيز انتباهنا فيها”.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية قفزة كبيرة في أعداد القتلى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا وتلته هزات أرضية أخرى وتوابع وحول بنايات عديدة إلى حطام.

وقال مسؤولون إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين هو الأسوأ الذي تشهده البلاد على مدى هذا القرن إذ أودى بحياة أكثر من ألف شخص هناك ونحو 550 في سوريا.