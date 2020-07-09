الصحة العالمية: كورونا خارج السيطرة ويزداد سوءاً

دعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إلى توحيد الجهود لمواجهة جائحة مرض كوفيد-19 ، مؤكدة أن وضع الوباء “ليس تحت السيطرة”.

وشدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، على أن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل يزداد سوءا.

كما دعا إلى الوحدة بين الدول من أجل التمكن من هزيمة الفيروس التاجي المستجد، قائلاً “لا يمكننا التغلب على الوباء إذا انقسمنا، فالانقسامات تمنح كورونا ميزة”.

أتى ذلك بعد يومين من تأكيد الولايات المتحدة انسحابها رسميا من المنظمة، بعد أشهر من انتقاد تعاملها مع الجائحة، واتهامها بالتحيز للرواية الصينية.

لجنة تقييم

إلى ذلك، أعلنت المنظمة الأممية التي تعرضت لانتقادات دولية شديدة، تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء، سيتم تطوير اختصاصاتها بالتشاور مع الدول الأعضاء، من أجل تقييم التعامل مع وباء كوفيد-19.

وقال غيبريسوس “أنا فخور بأن أعلن أن رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك ورئيس ليبيريا السابق إلين جونسون سيرليف قد اتفقا على رئاسة لجنة التقييم، وهي كناية عن هيئة مستقلة”.

يذكر أن المنظمة الأممية كانت حذرت على مدى الأسابيع الماضية مع بدء عدد من الدول برفع القيود وفتح الأنشطة الاقتصادية والترفيهية، من أن الفيروس لم ينته بعد، بل ما زال ينتشر.

ومساء الثلاثاء، أعلنت أنها ما زالت تحاول تعزيز معرفتها بشأن انتقال الفيروس، الذي لم يشهد مثيله العالم منذ أكثر من قرن، بحسب قولها، محذرة من أن الجميع معرضون للإصابة. كما اعتبرت أن كورونا أخذ “سكان العالم رهائن”.

وأكد مدير عام المنظمة في حينه أن انتشار “الوباء يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد”، مضيفا “نحن جميعاً معرضون” للإصابة بكوفيد-19.