الصحة العالمية: كوفيد-19 ما زال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن كوفيد-19 ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.

وأضافت المنظمة أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد-19.

يأتي ذلك بعد 3 سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.

واتبع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ.

وعدلت منظمة الصحة العالمية قبل نحو أسبوعين قواعدها الإرشادية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث خفضت فترة العزل للمرضى.

وأوصت المنظمة الأشخاص المصابين بفيروس “سارس-كوف-2” بعزل أنفسهم، لمدة 10 أيام، إذا ظهرت عليهم الأعراض ولمدة 5 أيام إذا لم تظهر عليهم الأعراض.

ويأتي ذلك بعد أن أوصت المنظمة بعزل الأشخاص المصابين، الذين تظهر عليهم الأعراض، لمدة 13 يوما و10 أيام لهؤلاء الذين لم تظهر عليهم الأعراض.

وتوصي أيضا المنظمة بإجراء اختبارات المستضد السريع، للأشخاص المصابين.

وتبني المنظمة توصياتها على 12 دراسة شملت حوالي 3 آلاف مشارك.

وتقول المنظمة إنها توصيات فقط، ويمكن لكل دولة أن تصدر قواعدها الإرشادية الخاصة.