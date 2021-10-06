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“الصحة العالمية”: لإعطاء أول لقاح للملاريا للأطفال على نطاق واسع

منذ 3 ساعات
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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أوصت منظمة الصحة العالمية بتوزيع أول لقاح ضد الملاريا للأطفال الذين يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق المعرضة للخطر على نطاق واسع.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان له: “هذه لحظة تاريخية، لقاح الملاريا الذي طال انتظاره للأطفال هو تقدم علمي لصحة الطفل ولمكافحة الملاريا”.

وأضاف أن “استخدام هذا اللقاح بالإضافة إلى الأدوات المتوافرة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح كل عام”.

وفي هذا السياق، قال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: “على مدى قرون، أرقت الملاريا إفريقيا جنوب الصحراء وتسببت في معاناة هائلة”.

وأضاف “لقد علقنا طيلة سنوات أملنا على الحصول على لقاح فعال للملاريا، والآن وللمرة الأولى لدينا لقاح يوصى باستخدامه على نطاق واسع”.

ويعمل لقاح “RTS,S” ضد طفيلي الملاريا الذي ينقله البعوض، والذي يعد أكثر الطفيليات فتكا في العالم والأكثر انتشارا في إفريقيا.

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