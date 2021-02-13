الثلاثاء 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية: لا زلنا نسجل إصابات بالسلالات الجديدة لكورونا

13 - فبراير - 2021
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

قالت منظمة الصحة العالمية ، الجمعة، أن العالم لا يزال يسجل إصابات جديدة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا .

أعلنت كبيرة الباحثين في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن المنظمة تتلقى بيانات عن حالات تكرار الإصابة بسلالات جديدة من فيروس كورونا على الرغم من وجود أجسام مضادة للفيروس.

وقالت “سواميناثان” خلال إيجاز: “نتلقى الآن تقارير عن حالات تكرار الإصابة بسلالات جديدة من الفيروس. وهناك تقارير أولية من جنوب إفريقيا تشير إلى أن الأشخاص الذين تعافوا بالفعل يمكن أن يُصابوا مرة أخرى”.

ووفقا لها، تُجرى الآن دراسات حول مقدار المناعة من الفيروس لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالمرض. ومع ذلك، من بين الذين تم تطعيمهم تحمل الغالبية العظمى تكرار الإصابة بالفيروس بشكل خفيف.

وأضافت سواميناثان بأن هناك أيضًا أدلة أولية على أن التطعيم يقلل من فوعة (ضراوة الفيروس)، وهناك احتمال للحد من انتقاله بعد التطعيم.

    المزيد من أخبار العالم

    في إسبانيا.. موجة حارة جداً لم تشهدها البلاد منذ 40 عاما
    حدود ليتوانيا
    ليتوانيا تسعى للانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية في هذا العام
    الجيش الكونجولي
    الجيش الكونغولي: القوات الرواندية احتلت البلدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش