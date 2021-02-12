الصحة العالمية: لا نزال بعيدين عن فهم أصل فيروس كورونا

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، أن “جميع الفرضيات ما زالت مطروحة” في ما يتعلق بمنشأ وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي أعقاب عودة بعثة تحقيق أجرته منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى، قال تيدروس للصحافيين “أثيرت بعض الأسئلة بشأن إن كان تم التخلي عن بعض الفرضيات… أرغب بالتأكيد أن جميع الفرضيات ما زالت مطروحة”.

وكانت بعثة خبراء منظمة الصحة العالمية اختتمت هذا الأسبوع مهمتها إلى الصين من دون التوصل إلى معرفة منشأ فيروس كورونا الذي أودى بأكثر من 2,3 مليون شخص في أنحاء العالم.

وأجرى الخبراء فحوصا على عشرات آلاف العينات من الحيوانات البرية والأليفة والداجنة في أنحاء الصين.

وبعد مهمة استمرت أربعة أسابيع في ووهان التي كانت العام بؤرة وباء كوفيد-19، أكد خبراء المنظمة الثلاثاء أنهم لم يتمكنوا من تحقيق استنتاجات ملموسة بشأن منشأ الفيروس الذي يواصل التفشي في العالم.

وعُلقت أهمية كبيرة على مهمة الخبراء في محاولة العثور على منشأ الفيروس ومصدر انتقاله إلى البشر لتحسين مكافحة أي وباء محتمل في المستقبل.

ولكن الفريق واجه مشكلات في تشكيله بعدما بدت الصين مترددة في السماح بترتيب زيارة هؤلاء الخبراء العالميين من مختلف التخصصات مثل علم الأوبئة وكذلك علم الحيوان.

وتعمل السلطات الصينية منذ شهور على إثارة شكوك حول المكان الذي بدأ فيه الفيروس في إصابة البشر وتحاول الترويج عبر دراسات أن الفروس بدأ خارج أراضيها.