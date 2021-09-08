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"الصحة العالمية" للملقحين: لا تتلقوا جرعات معززة

9 - سبتمبر - 2021
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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طلبت منظمة الصحة العالمية مجدّداً، الأربعاء، عدم تلقي الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كوفيد-19 جرعات معززة حتى يتسنى إرسال اللقاحات إلى البلدان الفقيرة التي تمكّنت فقط من تحصين جزء صغير من سكانها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إنّه “حالياً لا نرغب في أن نرى استخداماً معمّماً للجرعات المعززة للأشخاص الذين أنهوا تطعيمهم وهم بصحة جيدة”.

وأضاف بغضب: “لن أبقى صامتاً عندما تعتقد الشركات والدول التي تتحكّم في الإمدادات العالمية للقاحات أن فقراء العالم يجب أن يكتفوا بالفتات”.

ومطلع آب الماضي، أراد مدير منظمة الصحة العالمية إصدار قرار بتجميد اعطاء الجرعات المعززة حتى نهاية أيلول، لكن الكثير من الدول الغنية عارضته علناً وأطلقت حملتها لبدء إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح.

ومع ذلك، دعا تيدروس إلى “تمديد قرار الوقف على الأقل حتى نهاية العام 2021 للسماح لكل دولة بتلقيح 40% على الأقل من سكانها”.

وتدين منظمة الصحة العالمية باستمرار صعوبات حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات.

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