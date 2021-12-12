الصحة العالمية: متحور أوميكرون يحد من فعالية اللقاحات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” أكثر قابلية للانتقال من متحور “دلتا”، ويحد من فعالية اللقاحات، لكنه يسبب أعراضا أقل حدة، وفقا للبيانات المبكرة.

ومتحور “دلتا”، هو سلالة اكتشفت لأول مرة في الهند، في وقت سابق من هذا العام، وهي المسؤولة عن معظم الإصابات بفيروس كورونا في العالم الآن، بحسب وكالة “فرانس برس”.

لكن اكتشاف جنوب أفريقيا لمتحور “أوميكرون” الذي رصد العلماء به عدد كبير من الطفرات، دفع البلدان في جميع أنحاء العالم، الشهر الماضي، إلى فرض حظر سفر على بعض الدول وإعادة فرض قيود محلية لإبطاء انتشاره.

لا يزال الوضع غامض بالنسبة لخطورة متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا، وتتم سجيل إصابات به في أماكن متفرقة من العالم، ، بينما رصدت شركات إنتاج اللقاحات جميع إمكانياتها لمعرفة بنيته، قصد محاصرته بجرعات معززة.

لكن كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، لم ير الحاجة بعد لينكبّ مصنعو اللقاحات على إنتاج نسخ خاصة بأوميكرون من لقاحاتهم، وقال: “يمكن أن تسير الأمور أفضل مما توقعنا”.

وحتى الجمعة، تأكد انتشار المتحور أوميكرون في حوالي 60 دولة، 10 منها في إفريقيا. إذ تقول منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من نصف حالات أوميكرون المبلغ عنها على مستوى العالم تقع في القارة السمراء، بينما تتحمل جنوب إفريقيا العبء الأكبر من تلك الحالات.

وبينما أثرت سرعة تفشي المتحور، في سير الرحلات الجوية، ما أثر كذلك على سلاسل التوريد، يبقى تأثير هذا الوجه الجديد من فيروس كورونا غير معروف بدقة.

لكن أطباء من جنوب أفريقيا قالوا إن أكثر حالات الإصابة بالمتحور الجديد لم تستدع الاستشفاء في مراكز خاصة، كما كان الأمر عند بداية تفشي متحور دلتا.