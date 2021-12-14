الصحة العالمية: متحور أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة

قال منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأصبحت السلالة الجديدة على الأرجح متفشية في معظم دول العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي إن “77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون.

وتابع: “الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصدها بعد. أوميكرون تنتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّرة أخرى”.

لا يزال الوضع غامض بالنسبة لخطورة متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا، وتتم سجيل إصابات به في أماكن متفرقة من العالم، ، بينما رصدت شركات إنتاج اللقاحات جميع إمكانياتها لمعرفة بنيته، قصد محاصرته بجرعات معززة.

لكن كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، لم ير الحاجة بعد لينكبّ مصنعو اللقاحات على إنتاج نسخ خاصة بأوميكرون من لقاحاتهم، وقال: “يمكن أن تسير الأمور أفضل مما توقعنا”.

وحتى الجمعة، تأكد انتشار المتحور أوميكرون في حوالي 60 دولة، 10 منها في إفريقيا. إذ تقول منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من نصف حالات أوميكرون المبلغ عنها على مستوى العالم تقع في القارة السمراء، بينما تتحمل جنوب إفريقيا العبء الأكبر من تلك الحالات.

وبينما أثرت سرعة تفشي المتحور، في سير الرحلات الجوية، ما أثر كذلك على سلاسل التوريد، يبقى تأثير هذا الوجه الجديد من فيروس كورونا غير معروف بدقة.

لكن أطباء من جنوب أفريقيا قالوا إن أكثر حالات الإصابة بالمتحور الجديد لم تستدع الاستشفاء في مراكز خاصة، كما كان الأمر عند بداية تفشي متحور دلتا.