الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية: مقتل أكثر من 16 موظف في الرعاية الصحية أثناء الخدمة في غزة

منذ ساعة واحدة
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير إن أكثر من 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء ممارسة عملهم في غزة، ودعا إلى رفع القيود عن الإغاثة الطبية قائلا إن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف، دون تخدير.

وأضاف ليندميير في إفادة صحفية “أكثر من 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء الخدمة بينما يتولون رعاية المصابين والمرضى”.

وتابع “هؤلاء هم من يحافظون على النظام الصحي بتفانيهم ويجدون بطريقة ما وسيلة للحفاظ على مستوى معين من الخدمة”، دون أن يشير إلى مصدر للمعلومات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الذهب
الذهب ينخفض وترقب المتداولين لتعليقات مسؤولي المركزي الأمريكي
أوبك
أوبك+ تتوقع نموا صحيا للاقتصاد العالمي رغم التضخم
رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو
طوفان الأقصى
رئيس وزراء بلجيكا: هجمات إسرائيل على المدنيين الأبرياء في غزة "غير متناسبة"

الأكثر قراءة

قصف إسرائيلي على سيارة مدنية جنوب لبنان
فيديو.. استشهاد 3 أطفال باستهداف العدو الإسرائيلي لسيارة تقلهم جنوب لبنان
قذيفة "الياسين-105"
طوفان الأقصى
أسقطت الميركافا والنمر.. معلومات خطيرة عن قذيفة "الياسين-105" والمسافة صفر
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
طوفان الأقصى
عناصر بأجهزة أمن السلطة بالضفة يمهلون محمود عباس 24 ساعة.. إما المواجهة أو التمرد!