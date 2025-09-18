الصحة العالمية: وفاة 31 وإصابة 48 بفيروس إيبولا في الكونجو

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أنه تم تأكيد 48 حالة إصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية و31 حالة وفاة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين عبر رابط فيديو من مقر المنظمة في جنيف “مر أسبوعان منذ أن أعلنت حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية عن تفش للإيبولا… وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 48 حالة إصابة ما بين مؤكدة ومحتملة، وعن 31 حالة وفاة”.

وأعلنت الكونجو عن التفشي في أوائل سبتمبر أيلول الجاري، وهو الأول في البلاد منذ ثلاث سنوات.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد إنها بدأت تطعيم العاملين في قطاع الصحة ومخالطي المصابين بفيروس إيبولا في إقليم كاساي بالكونجو حيث يتفشى المرض.

وأضافت المنظمة أنها سلمت بشكل مبدئي 400 جرعة من لقاح إيرفيبو المضاد لإيبولا، من مخزون البلاد البالغ 2000 جرعة، إلى بؤرة تفشي المرض بمنطقة بولابي.

وقال المدير العام للمنظمة إنها سلمت أكثر من 14 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية ونشرت خبراء وأنشأت مركزا لعلاج الإيبولا يتلقى فيه الآن 16 مريضا العلاج.