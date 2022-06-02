الصحة العالمية: وفيات كورونا في أفريقيا قد تتراجع 94% في 2022

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس نقلا عن نموذجها التحليلي الخاص إنه من المتوقع أن تنخفض الوفيات في القارة الأفريقية بسبب كوفيد-19 بنحو 94 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أن الدول الأفريقية واجهت صعوبات في بداية الوباء لتأمين لقاحات كوفيد في ظل تخزين الدول الغنية للجرعات المتاحة، فإن العديد منها الآن يملك مخزونا جيدا من اللقاحات ولكن يواجهون صعوبات في تطعيم الناس. ومن بين أسباب ذلك تردد الناس في الحصول على التطعيم ومسائل لوجستية.

وفي نهاية مايو أيار، سجلت أفريقيا أكثر من 11.8 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد وأكثر من 250 ألف وفاة، وفقا لبيانات من مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا والذي سينشر مزيد من التفاصيل عن نموذجه التحليلي في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 525.41 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و698157.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

واستمر تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلدان الأوروبية الأربعة الأكثر تضررا من الوباء، أي المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.