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"الصحة العالمية": وفيات كورونا في العالم أكبر بكثير من الأعداد الرسمية

21 - مايو - 2021
آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 11:32 صباحًا
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وفيات كورونا في العالم أكبر بكثير من الأعداد الرسمية على الأرجح.

في سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية سابقاً إن اللقاحات المرخص لها فعالة ضد كل السلالات المتحورة من فيروس كورونا، لكنها أكدت أن الوباء ”لم ينته بعد”.

كما حذرت المنظمة من السفر الدولي مشيرة إلى أن تدابير الاحتواء المحلية يمكن أن تطرح مجددا في حالة تكرار انتشار الفيروس.
اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد “كل متحورات فيروس” كورونا، هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية الخميس. لكن المنظمة دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك “بحذر” في مواجهة كوفيد-19.
وحذر هانز كلوغه مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من أنه رغم تحسن الوضع الصحي في أوروبا، ما زال يجب تجنب السفر الدولي “في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة”، خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت في دول أخرى.

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