الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الصحة العالمية": وقف تفشي كورونا في الهند "مهمة صعبة"

23 - أبريل - 2021
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

قال مدير إدارة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، اليوم الجمعة، إن على الهند أن تفرض قيودا على الحركة والاختلاط لتقليص الارتفاع الحاد في حالات العدوى بفيروس كورونا.

ووصف رايان الحد من انتشار المرض في الهند بأنه “مهمة صعبة للغاية”.

وتابع “علينا أن نقلص الاختلاط بكل ما في وسعنا لخفض العدوى. الحكومة الهندية تدرس القيام بذلك”.

وسجلت الهند أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا في العالم لليوم الثاني اليوم الجمعة، إذ تجاوز عدد الإصابات الجديدة 330 ألفا، في الوقت الذي يرزح فيه نظام الرعاية الصحية تحت وطأة المرضى والحوادث ونقص الأكسجين.

يشار إلى أن الهند سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت 273810 إصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 15 مليونا، محتلة المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أول صلاة جمعة في الحرم المكي منذ 7 أشهر
السعودية.. تحرك حكومي عاجل بعد سقوط رخام في الحرم المكي
سلاح الجو الأمريكي
اغتصبتها وخنقتها .. قاتل الطفلة السورية يروي تفاصيل الجريمة البشعة
برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
قادة أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤكدون أهمية ردع أنشطة إيران الإقليمية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ربيع الهبر
تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
الطفلة السورية جوى استانبولي
قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
مرفأ بيروت
تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!