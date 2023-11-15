الصحة العالمية: 26 مستشفى أغلقت في غزة بسبب الهجمات ونقص الوقود

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء، أن الهجمات الإسرائيلية أو نفاد الوقود تسبب في إغلاق 26 من بين إجمالي 36 مستشفى في قطاع غزة حتى الآن.

وأضاف غيبريسوس، في تصريحات نشرتها الصحة العالمية على منصة إكس، أن المنظمة لم تتلق أي معلومات حول عدد الوفيات أو الإصابات في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية مما يجعل من الصعب عليها تقييم أداء المنظومة الصحية.

وتابع غيبريسوس أن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بغزة، التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم، مؤكدا على أن الاقتحام العسكري الإسرائيلي للمستشفى “غير مقبول على الإطلاق”.

إلى ذلك عبر مدير منظمة الصحة العالمية عن القلق البالغ على سلامة الموظفين والمرضى في المستشفى، وأكد أن حمايتهم “أمر بالغ الأهمية”، لافتا إلى أن المرضى والعاملين وحتى سيارات الإسعاف لا يمكنهم الدخول إلى بعض المستشفيات أو الخروج منها.

وقال غيبريسوس إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 120 ألف لتر يوميا من الوقود لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والاتصالات.

كما حذر من أن الأمطار الغزيرة التي غمرت المخيمات المؤقتة تسببت في تفاقم وضع النازحين، الذين كانوا يعيشون بالفعل أوضاعا مأساوية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة أقسام داخل مجمع الشفاء الطبي وسط عمليات إطلاق نار تُسمع بين الحين والآخر داخل المجمع.