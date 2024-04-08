الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 33 ألفاً و207 أشخاص منذ 7 أكتوبر

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الإثنين 8 نيسان/أبريل 2024، أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر بلغ 33207، فيما أصيب 75933 آخرون خلال هذه الفترة.

ويشهد قطاع غزة توترًا متزايدًا منذ بداية الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، مما أسفر عن خسائر بشرية جسيمة ودمار هائل في البنية التحتية والمناطق المدنية.

من جانبها، تواصلت جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد وإحلال السلام في المنطقة، وتحقيق حل سياسي للصراع الدائر، بهدف وقف المزيد من الخسائر البشرية والدمار.

تأتي هذه الأحداث في سياق التوتر المستمر في المنطقة، وتطورات الأحداث تبقى محط اهتمام المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام والاستقرار.