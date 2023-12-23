الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 20258 منذ 7 أكتوبر

صور من تشيع الشهداء في قطاع غزة

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان السبت أن 201 على الأقل استشهدوا و368 آخرين أصيبوا في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف البيان أنه منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الهجمات الإسرائيلية على القطاع 20258 شخصا بالإضافة إلى إصابة 53688.

وفي وقت سابق أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا السبت قالت فيه إنها فقدت الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

ونقل عن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس قوله إن الحركة ترجح أن الرهائن قُتلوا خلال غارة إسرائيلية.

كما وقال أبو عبيدة، نرجح أنه تم قتل الأسرى ( حايم جيرشون بيري – يورام إتاك ميتزجر – أميرام إسرائيل كوبر) في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.