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الصحة الفلسطينية: فلسطين على أعتاب موجة رابعة من جائحة كورونا

14 - يوليو - 2021
كورونا في فلسطين

كورونا في فلسطين

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اعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، ان فلسطين على أعتاب موجة رابعة من فيروس كورونا.

وأضاف في حديث لـ الإذاعة الرسمية: “هناك ارتفاع في الحالات المصابة، ولا يوجد استقرار كما كان قبل 3 أو 4 أسابيع، فتقريبا من أسبوعين بدأ الفيروس بالانتشار، وآخذنا عينات من كافة مناطق الضفة ووجدنا أن هناك 50 حالة من حالات المتحور “دلتا”، الطفرة الهندية، موجودة في فلسطين”.

تابع:” الدول المجاورة لنا أصبح لديها طفرات جديدة وانتشار واسع ودخول أكبر للمشافي، ونحن نطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وأشار الشخرة في حديثه إلى أن هناك عزوفا لدى المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا، لذلك فإن “الحصيلة التي تخرج يوميا عن وزارة الصحة بعدد المصابين، لا تعكس حالة المصابين على أرض الواقع”.

وأكد في ذات السياق على ضرورة توجه المواطنين لتلقي اللقاحات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس وطفراته الجديدة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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