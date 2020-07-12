الصحة الكويتية: تسجيل 4 وفيات و836 إصابة جديدة بكورونا و649 حالة شفاء

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 4 وفيات و836 إصابة جديدة بـ”كورونا” و649 حالة شفاء.

واستأنفت قطاعات عديدة، سابقاً، عملها في الكويت بعد اعتماد سلطات البلاد خطة لعودة الحياة الطبيعية تدريجيا وفق شروط صحية صارمة بسبب جائحة كورونا.

وعاد الدوام في الوزارات والجهات الحكومية، جزئيا بنسبة 30 في المئة من الكوادر، بناء على قرار سابق للحكومة بعد توقف دام لنحو أربعة أشهر.

كما فتحت الشركات، والمحال التجارية، والأسواق الكبرى أبوابها مع اعتماد شروط صحية فرضتها الحكومة الكويتية مثل ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتوفير وسائل تعقيم الأيدي، والحواجز الواقية، وتهوية أماكن العمل، وتعقيمها باستمرار.

واستقبل العاملون رواد بعض الأسواق بالتصفيق والأهازيج، معبرين عن فرحتهم باستئناف العمل وعودة الحياة إلى طبيعتها.

كما عادت الحركة لشوارع العاصمة الكويت بعد ركود خلال الفترة السابقة، وإن لم تصل إلى حالتها الطبيعية والازدحام المعتاد.

وأعلن مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي، السماح بفتح المجمعات التجارية من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء.

وأشار المنفوحي، إلى السماح للمطاعم والمقاهي بجميع أنواعها تقديم خدماتها عن طريق التوصيل للمنازل، أو تسليم الطلبات للزبائن دون الجلوس، من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 7 ونصف مساء.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن الخميس الماضي، استئناف دوام الموظفين اعتبارا من الثلاثاء 30 حزيران، بعد توقف منذ نهاية شباط الماضي.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم في تصريح له آنذاك، عقب اجتماع استثنائي للمجلس، إن الدوام يشمل 30 بالمئة من الموظفين فقط حاليا، ولن يكون هناك استقبال للمراجعين خلال هذه الفترة.

وأشار المزرم، إلى تعديل الحظر الجزئي المفروض على البلاد ليصبح من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، بعد أن كان من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا.