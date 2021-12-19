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الصحة المصرية تحذر المواطنين بالتزامن مع رصد إصابات "أوميكرون"

19 - ديسمبر - 2021
مصر تسجل إصاباب بمتحور أوميكرون

مصر تسجل إصاباب بمتحور أوميكرون

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أصدرت وزارة الصحة إرشادات للوقاية من فيروس كورونا والتحورات الجديدة، وتحذيرات حول الوقاية منها، وذلك بالتزامن مع تسجيل مصر 3 حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”.

وفي تقرير رسمي لها، جددت وزارة الصحة والسكان المصرية دعوتها للمواطنين بشأن الاستمرار في اتباع التدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على أن “ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، هم السلاح الفعال لمواجهة الفيروس والوقاية منه”.

وأكدت الوزارة أنه “لا بد من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس”، لافتة إلى “الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري”.

وأوضحت الصحة أن “اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تعمل على النجاة من الوفيات التي تحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا، وعلى المواطنين عدم الخوف أو القلق بشأن التطعيمات ضد هذا الفيروس”.

كما حذرت وزارة الصحة من المناطق المزدحمة لأنها “بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا”، موجهة نصيحة إلى المواطنين بـ”التهوية الجيدة خاصة في فصل الشتاء”.

كما أعلنت عن وافر كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية سواء للمسافرين أو غيرهم، مؤكدة أهمية الجرعة التعزيزة الثالثة من لقاح ضد فيروس كورونا، لتنشيط الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروس.

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